Wirtschaft in EU und Eurozone wuchs im zweiten Quartal um 0,4 Prozent

In Österreich erreichte der BIP-Anstieg 0,5 Prozent

Brüssel – Im zweiten Quartal ist das saisonbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal sowohl im Euroraum als auch in der EU um 0,4 Prozent gestiegen. Diese Schätzung teilte das EU-Statistikamt Eurostat am Freitag mit. In Österreich wuchs die Wirtschaft im zweiten Quartal um 0,5 Prozent gegenüber den ersten drei Monaten des Jahres.

Im ersten Quartal hatte sich das BIP in der EU und in der Eurozone ebenfalls um jeweils 0,4 Prozent ausgedehnt, in Österreich aber um 0,9 Prozent. Im Vergleich zum entsprechenden Quartal des Vorjahres nahm das saisonbereinigte BIP im zweiten Quartal 2018 sowohl im Euroraum als auch in der EU um 2,1 Prozent zu, in Österreich betrug der Anstieg 3,0 Prozent.

Malta (+1,9 Prozent), Estland und Rumänien (je +1,4 Prozent) verzeichneten im zweiten Quartal das höchste Wachstum im Vergleich zum Vorquartal, während Dänemark, Griechenland, Frankreich und Italien (je +0,2 Prozent) den niedrigsten Anstieg aufwiesen. (APA, 7.0.2018)