Anschober prüft Klagen wegen zu Unrecht beschuldigten Lehrlings

"Es muss Konsequenzen geben", sagt der Grüne, weil FPÖ-Klubchef Gudenus dem Asylwerber nach mangelhafter Recherche Terrorsympathien unterstellte

Linz – Der oberösterreichische Integrationslandesrat Rudolf Anschober (Grüne) überlegt rechtliche Schritte wegen der ungerechtfertigten Beschuldigung eines jungen Asylwerbers. Anschober hatte den jungen Mann als "Musterlehrling" für Asylwerber in Lehre präsentiert, die FPÖ unterstellte dem Burschen daraufhin Terrorsympathien – auf Grundlage eines "Likes" durch ein Facebook-Profil eines unbeteiligten Dritten, der sich auf einem Foto Anschobers markiert hatte.

Anschober will nun Konsequenzen, "denn sonst wird das Normalität in unserer Politik, dass jemand verleumdet wird, dass nicht sauber recherchiert wird", sagt er im Ö1-"Morgenjournal". "Man kann damit Existenzen zerstören", deswegen müsse es jetzt Konsequenzen geben.

Klage auch gegen "Krone" möglich

Der Politiker hat damit die Medienrechtsanwältin Maria Windhager beauftragt (sie vertritt auch den STANDARD). Sie prüft nicht nur Klagen gegen die FPÖ-Politiker Johann Gudenus, Manfred Haimbuchner und Harald Vilimsky, die die Vorwürfe verbreitet haben, sondern auch gegen die "Kronen Zeitung", die noch vor den Politikern die falschen Unterstellungen veröffentlichte.

FPÖ-Klubchef Gudenus erklärte am Donnerstag, die "Verwechslung" sei für den betroffenen Lehrling zwar "bedauerlich" – die Schuld sieht er aber bei Anschober, weil dieser die Markierung nicht entfernt habe.

Ermittlungen eingestellt

Die Ermittlungen gegen den "Musterlehrling" wurden am Freitag eingestellt. Das hat die Staatsanwaltschaft Wels mitgeteilt. Gegen den Inhaber jenes Profils, gegen das sich die Vorwürfe richteten, werde noch ermittelt.

Der Vorwurf in der von der FPÖ Wien eingebrachten Anzeige laute demnach, dass der Beschuldigte sich an einer terroristischen Vereinigung beteiligt, indem er mit der "Liwa Fatemiyoun" sympathisiere. Es sei aber auch noch Gegenstand von Ermittlungen, ob es sich dabei um eine terroristische Vereinigung handle, so die Staatsanwaltschaft. (red, APA, 7.9.2018)