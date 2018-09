Conchita Wurst will nun als Mann gesehen werden

Conchita heißt zwar noch wie eine Frau, stellt aber nun die männliche Seite in den Vordergrund

Wien – Kürzere Haare, weniger Make-up, männlichere Outfits: Song-Contest-Sieger Conchita Wurst will künftig als Mann wahrgenommen und angesprochen werden. Was sich auf Fotos schon abgezeichnet hatte, bestätigte Wurst nun der "Bild"-Zeitung: "Es hat sich irgendwann unangenehm angefühlt, als Frau gesehen zu werden – genau wie es sich vorher unangenehm angefühlt hat, als 'Er' angesprochen zu werden. Jetzt finde ich es befremdlich, wenn mich jemand 'Sie' nennt."

Ob es beim Künstlernamen Conchita bleibt, weiß der Künstler noch nicht. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht darüber nachgedacht habe – weil Conchita eben ein Frauenname ist." Mittlerweile stecke auch etwas mehr von der eigenen Persönlichkeit und etwas weniger von der Kunstfigur in Wurst: "Ich war einfach eine wahnsinnig steife Präsidentengattin – heute gibt es auch Momente, in denen ich mal jemandem den Mittelfinger zeige", sagt er der "Bild". Wurst arbeite derzeit an seinem zweiten Album. (red, 7.9.2018)