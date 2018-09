Auftaktsieg für Eagles gegen Falcons

Running Back Jay Ajayi wurde mit zwei Touchdowns zum Matchwinner

Philadelphia – Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles hat einen erfolgreichen Start in die neue Saison der US-Football-Profiliga NFL gefeiert. Der Meister setzte sich zum Auftakt mit 18:12 gegen die Atlanta Falcons durch. Matchwinner für die Eagles war Running Back Jay Ajayi mit zwei Touchdowns.

Das Spiel, das aufgrund eines Unwetters mit 45 Minuten Verspätung begann, war zunächst geprägt von vielen Strafen und Fehlern. Beide Teams kamen in der ersten Hälfte nur durch Field Goals zu Punkten, so gingen die Gäste aus Georgia mit einer 6:3-Führung in die Pause. Erst im dritten Viertel sorgte Ajayi für den ersten Touchdown der Saison.

Im letzten Viertel trug Tevin Coleman den Ball ebenfalls in die Endzone und brachte Atlanta wieder in Führung, doch die Eagles schlugen erneut durch Ajayi zurück. Kurz vor Schluss hatten die Falcons nochmals die Chance, das Spiel zu drehen. Es gelang dem Team um Quarterback Matt Ryan in fünf Versuchen aber nicht, den Ball aus zehn Yards in die Endzone zu bringen. (sid, 7.9.2018)