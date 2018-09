Muss sich "PUBG" fürchten? Battle-Royale-Modus von "Call of Duty" enthüllt

Spektakulärer erster Gameplay-Trailer zu Blackout Battle Royale von Black Ops 4 veröffentlicht

Battle-Royale bleibt im Trend. Zu den stärksten neuen Anwärtern dürfte allein schon aufgrund der populären Marke Call of Duty: Black Ops 4 gehören. Nun hat Activision den ersten Gameplay-Trailer zum dazugehörigen Modus Blackout Battle Royale veröffentlicht und stößt damit bereits auf viel Zuspruch innerhalb der Gaming-Community.

Best of Call of Duty

In Blackout Battle Royale werden in Summe 80 Spieler ums Überleben kämpfen können. Entwickler Treyarch legt den Modus als Best-of der Serie an und bringt sowohl bekannte Call of Duty-Charaktere zurück als auch beliebte Gadgets und Waffen wie Wingsuits, Greifhaken und Affenbomben. Zombies werden ebenfalls nicht fehlen.

Die "bisher größte Karte" in der Serie besteht genauso aus bekannten Schauplätzen und bietet Einsatzmöglichkeiten zu Land, Wasser und in der Luft. Dementsprechend wird es eine Vielfalt an Vehikeln geben.

call of duty Wie gefällt ihnen der erste Gameplay-Trailer zu Blackout Battle Royale?

Kampfansage

Den Gameplay-Einblicken zufolge scheint sich Treyarch ordentlich ins Zeug gelegt zu haben, um etablierten Genregrößen wie PUBG und Fortnite Wasser abgraben zu können. Gleichzeitig dürfte die Mischung aus realistischer Grafik und überdrehter Action Blackout Battle Royale genügend Alleinstellungsmerkmale geben. Die AAA-Produktionsqualitäten dürften einer raschen Verbreitung nicht minder zuträglich sein. Bleibt dennoch abzuwarten, inwiefern Blackout Battle Royale der Konkurrenz das Leben schwer machen können wird. In den kommenden Monaten will auch Battlefield 5 mit einem eigenen Battle-Royale-Modus namens Firestorm ins Genre einsteigen. (red, 7.9.2018)