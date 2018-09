Morgen-Update für Freitag, den 7.9.2018: Millennial Report, Diözesen in New York und Burt Reynolds

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

[Millennial Report] Laut Studie verzichten Millennials eher auf Sex als auf ihr Smartphone, sind weltoffener, aber auch karriereorientierter als Ältere.

[International] New Yorker Diözesen müssen Auskunft über Missbrauchsfälle geben.

US-Präsident Donald Trump bläst zur Jagd auf "Widerstand von innen".

100 Tage Regierung: Polemik als Regierungsprinzip Italien.

[Bildung] Mehr Verbindlichkeit für Deutschförderung im Kindergarten.

[Inland] Die fünf wichtigsten Erkenntnisse aus dem BVT-Ausschuss.

[Kultur] Der US-Schauspieler Burt Reynolds ist gestorben.

[Fußball] 2:0 – Österreich hat mit biederen Schweden keine Probleme.

[Wetter] Am Nachmittag steigt vor allem im Bergland die Schauerneigung deutlich an, besonders in der Südsteiermark und in Kärnten sind auch Gewitter einzuplanen. Trocken bleibt es meist vom Weinviertel bis in den Seewinkel. 16 bis 26 Grad.

[Zum Tag] Vor 196 Jahren erklärte Brasilien seine Unabhängigkeit von Portugal.