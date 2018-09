US-Schauspieler Burt Reynolds gestorben

Hollywoodstar erlag im Alter von 82 Jahren einem Herzstillstand

Hollywood – Der US-Schauspieler Burt Reynolds ist tot. Der 82-Jährige sei am Donnerstag in einem Krankenhaus in Florida gestorben, sagte sein Manager Erik Kritzer dem Branchenblatt "Hollywood Reporter".

Zu seinen erfolgreichsten Filmen gehörten "Beim Sterben ist jeder der Erste", "Ein ausgekochtes Schlitzohr" und "Auf dem Highway ist die Hölle los". Todesursache sei Herzstillstand gewesen, meldet TMZ.

Der schnauzbärtige Reynolds war vor allem in den 1970er- und 1980er-Jahren ein Kinostar. Für seine Rolle als Pornoregisseur Jack Horner in dem Film "Boogie Nights" von 1997 wurde er für den Oscar als bester Nebendarsteller nominiert. Geboren 1936 im US-Staat Georgia, stand Reynolds sechs Jahrzehnte hindurch vor der Kamera. (red, APA, AFP, 6.9.2018)