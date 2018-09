Amazon bringt neue Version des Fire HD 8 – mit "Show Modus"

Externes Dock erlaubt Nutzung als smarter Bildschirm – erstmals auch in Kids Edition erhältlich

Während Amazon mit seinen Smartphone-Ambitionen glücklos blieb, hat sich der Online-Händler im Tablet-Markt eine einträgliche Nische erarbeitet. Auf Basis der eigenen Android-Variante Fire OS nutzt man diese Geräte zuvorderst, um über den Verkauf von digitalen Inhalten Umsätze zu generieren. Nun gibt es eine neue Generation für eines dieser Tablets.

Fire HD 8

Amazon hat eine neue Ausgabe des Fire HD 8 vorgestellt, also seines 8-Zoll-Tablets. In Hinblick auf die Hardware hat sich relativ wenig getan, sie bleibt also im Low-End-Bereich verhaftet. Es gibt einen Quad-Core-Prozessor mit einer Taktung von maximal 1,3 GHz und 1,5 GB RAM. Auch der Bildschirm wird mit seiner Auflösung von 1.280 x 800 Pixel für keine sonderlichen Begeisterungsstürme sorgen.

Show Modus

Die zentrale Neuerung wird erst durch ein weiteres Accessoire sichtbar – nämlich ein externes Dock. Damit verwandelt sich das Tablet in ein smartes Display – ähnlich Amazons eigenem Echo Show. Hierfür wird der neue "Show Modus" genutzt, der den Sprachassistenten samt Bildausgabe auf dem Tablet zur Verfügung stellt. Dieser wird automatisch aktiviert, wenn das Tablet ins Dock gesteckt wird. Damit all das funktioniert, muss das Tablet allerdings noch in eine Extrahülle gepackt werden, die die Kontakte herstellt, warum Amazon das nicht gleich vereint hat, bleibt zunächst unklar.

grafik: amazon Das Fire HD 8 bleibt im Kern vor allem ein günstiges Tablet.

Grundlage all dessen ist eine neue Version des Betriebssystems, und zwar Fire OS 6. Dieses basiert nun auf Android 7, Fire OS 5 nutzte noch Android 6. Damit geht auch ein neuer "Hands-Free-Modus" einher, über den das Tablet auch ohne Dock auf Zuruf steuerbar ist. Das klappt allerdings nur, wenn das Gerät am Strom hängt oder der Bildschirm gerade an ist.

Verfügbarkeit

Das Fire HD 8 ist ab dem 4. Oktober für einen Preis von 89,99 Euro für die 16-GByte-Ausführung und 109,99 Euro (32 GB) erhältlich. Dabei ist allerdings wie von Amazon gewohnt allerlei Werbung am Lock Screen in Kauf zu nehmen. Wer das nicht mag, muss stattdessen 104,99 oder 119,99 Euro zahlen. Wer das Ladedock auch noch dazu haben will, muss dieses vorerst im Paket mit dem Tablet kaufen – und kann auch nicht auf Werbung verzichten. Hier liegen die Preise dann bei 119,98 bzw. 139,98 Euro, zudem muss man aber auch eine Lieferadresse im richtigen Land haben. Amazon liefert die Ausführung mit Ladedock derzeit zwar nach Deutschland aber nicht nach Österreich.

Kids Edition

Parallel dazu hat Amazon auch eine neue Kids Edition für das Fire HD 8 präsentiert. Diese zeichnet sich durch eine zusätzliche Schutzhülle aus, und beinhaltet ein Jahresabo von "Free Time Unlimited", eines Services, der gezielt auf kindergerechte Inhalte ausgerichtet ist. In diesem sollen auch bald schon Hörbücher für Kinder enthalten sein. Die Fire HD 8 Kids Edition gibt es nur als 32 GB Modell um 124,99 Euro. (apo, 6.9.2018)