Architekten Samina und Andrei Gheorghe: "Unser Haus steht auf dem Dach"

In Wien könnte man am Dach viel mehr diversifizieren und dort genau das bauen, was das Grätzel braucht. Das müssen nicht immer nur Wohnungen sein, sondern zum Beispiel auch ein Kindergarten oder ein Spielplatz.

Dass wir in diesem langjährigen Prozess zu zweit waren, war extrem wichtig – allein schon aus psychologischen Gründen. In sechs Jahren Bauzeit treten so viele Probleme auf, die man nur im Gespräch lösen kann.

Samina und Andrei Gheorghe, geb. 1980, studierten Architektur an der Akademie der bildenden Künste in Wien und in den USA. Sie waren für internationale Architekturbüros tätig. Saminas Schwerpunkt liegt in der Entwicklung von Marken und deren Übersetzung in der Architektur. Andrei lehrt an der Universität für angewandte Kunst in Wien. Bei der Architekturveranstaltung Open House kann am 15. und 16. September nicht nur ihr Zuhause, sondern es können rund 80 weitere Gebäude in Wien kostenlos besichtigt werden.

