Arsenal verpflichtet Neunjährigen

Der Junge hatte zuletzt ein fünfwöchiges Probetraining bei den Gunners absolviert

London – Der englische Premier-League-Klub FC Arsenal hat den erst neun Jahre alten Jayden Adetiba mit einem Vertrag ausgestattet. Das berichtet die Zeitung "The Sun" am Donnerstag und schreibt von einem Fußball-"Wunderkind". Der in Nigeria geborene, in Südafrika aufgewachsene, aber in England lebende Junge hatte zuletzt ein fünfwöchiges Probetraining beim Klub von Mesut Özil, Shkodran Mustafi und Bernd Leno absolviert. (sid, 6.9.2018)