Arsenal verpflichtet Neunjährigen

London – Der englische Premier-League-Klub FC Arsenal hat den erst neun Jahre alten Jayden Adetiba mit einem Vertrag ausgestattet. Das berichtet die Zeitung "The Sun" am Donnerstag und schreibt von einem Fußball-"Wunderkind". Der in Nigeria geborene, in Südafrika aufgewachsene, aber in England lebende Junge hatte zuletzt ein fünfwöchiges Probetraining beim Klub von Mesut Özil, Shkodran Mustafi und Bernd Leno absolviert.

Der Transfer ist nicht anfechtbar, da Adetiba mit seinen Eltern nach London gezogen ist. Als Vorbild nennt Adetiba neben Cristiano Ronaldo den Nigerianer Alex Iwobi, der bereits mit sieben Jahren Aufnahme in der Arsenal-Akademie fand und mit seinen 22 Jahren schon 65 Ligaspiele absolviert hat. (sid, red, 6.9.2018)