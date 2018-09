Zahl der Bezieher von Mindestsicherung stagniert

Es gab 2017 gleich viele Bezieher von Mindestsicherung wie im Jahr davor. Der Großteil der Betroffenen lebt in Wien

Wien – Die Zahl der Bezieher von Mindestsicherung ist im Jahr 2017 erstmals seit deren Einführung im Jahr 2010 so gut wie nicht gestiegen. Mit 307.853 Personen wurden nur 320 mehr unterstützt als im Vorjahr, gab die Statistik Austria bekannt. Das bedeutet einen Anstieg von 0,1 Prozent. In den Jahren davor lag das Plus jeweils zwischen 7,5 und elf Prozent.

Der Grund für die Stagnation dürfte in der verbesserten Wirtschafts- und Arbeitsmarktsituation zu suchen sein, erklärten die Statistik Austria und das Sozialministerium. Laut Statistik Austria dürfte sich der Trend 2018 weiter fortsetzen.

Mehr als die Hälfte Österreicher

Knapp mehr als die Hälfte der Mindestsicherungsbezieher (im Jahresdurchschnitt 2017) besaßen die österreichische Staatsbürgerschaft. Ein knappes Drittel kam aus Drittstaaten, der Rest waren EU- oder EWR-Bürger, Schweizer und sonstige Personen. 31 Prozent der Mindestsicherungsbezieher waren Asylberechtigte oder subsidiär Schutzberechtigte.

Inklusive der nicht unterstützten Kinder lebten im Jahresverlauf 332.236 Personen in 183.239 Bedarfsgemeinschaften mit Mindestsicherungsbezug. Pro Monat waren das durchschnittlich 239.481 Personen in 127.269 Bedarfsgemeinschaften.

Entwicklung in den Bundesländern

Der Großteil der Mindestsicherungsbezieher (63 Prozent) lebte in Wien. Auf die übrigen Bundesländer entfielen deutlich geringere Anteile zwischen einem Prozent (Burgenland) und acht Prozent (Steiermark).



Betrachtet man die Entwicklung in den einzelnen Bundesländern, so zeigen sich größere Zuwächse in:

Tirol (+5,7 Prozent)

Kärnten (+5,0)

Vorarlberg (+4,2)

Kleinere Anstiege verzeichnete man in:

Wien (+1,2)

Oberösterreich (+0,2)

In den übrigen vier Bundesländern gab es deutliche Rückgänge:

Niederösterreich (-5,8 Prozent)

Salzburg (-5,4)

Steiermark (-3,2)

Burgenland (-2,0)

Der Anteil zwischen Frauen und Männern hielt sich mit 51 gegenüber 49 Prozent die Waage.

Bezugsdauer

Die Bezugsdauer der Mindestsicherung betrug beim Großteil mehr als sechs Monate. Im Jahr 2017 hatten 69 Prozent eine Bezugsdauer von sieben bis zwölf Monaten, 15 Prozent erhielten die Leistung vier bis sechs Monate. Die restlichen 17 Prozent waren maximal drei Monate in der Mindestsicherung. Die durchschnittliche Bezugsdauer lag bei 8,5 Monaten und reichte von 6,4 Monaten in Vorarlberg bis 9,2 Monaten in Wien.

977 Millionen Euro an Ausgaben

Die Ausgaben der Länder und Gemeinden für die Mindestsicherung insgesamt (Lebensunterhalt, Wohnen, Krankenhilfe) ist im Jahr 2017 um 5,8 Prozent (53 Millionen Euro) auf 977 Millionen Euro gestiegen (noch ohne Berücksichtigung allfälliger Rückflüsse aus Kostenersätzen). Analog zum Leistungsbezug entfiel auch der Großteil der Ausgaben mit 638 Millionen Euro auf Wien. Der Anteil der Mindestsicherungsausgaben an den Sozialausgaben insgesamt betrug weiterhin weniger als ein Prozent (2016 und 2017: jeweils 0,9 Prozent).

Die monatliche Leistungshöhe pro Bedarfsgemeinschaft lag im Jahresdurchschnitt bei 606 Euro. In Vorarlberg (838 Euro) und Tirol (715 Euro) war die Mindestsicherungsunterstützung für Lebensunterhalt und Wohnen am höchsten.

Hartinger-Klein kündigt Kürzung an

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) betonte unterdessen jene 31 Prozent der Mindestsicherungsbezieher, die asyl- oder subsidiär schutzberechtigt waren. Sie verwies auf die geplante Kürzung der Mindestsicherung für Nichtösterreicher.

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher kritisierte die Aussagen Hartinger-Kleins: Diese habe "null Glaubwürdigkeit beim Thema Mindestsicherung. Die Ministerin verhöhnt arme Leute und glaubt wahlweise, man könne von 150 Euro leben oder arme Menschen müssen nicht ins Kino gehen", meinte Lercher. Die SPÖ glaube nicht, "dass es eine gute Idee ist, bei den Ärmsten der Armen zu sparen, sondern für mehr Beschäftigung und höhere Löhne zu sorgen. Dass Hartinger-Klein bei den AMS-Mitteln kürzt, hilft da freilich wenig."

NGOs verweisen auf hohen Kinderanteil

Die Armutskonferenz und die Volkshilfe verwiesen auf den hohen Anteil der betroffenen Kinder. Im Jahr 2017 lebten 81.334 Kinder in Familien mit Mindestsicherung, das waren 35 Prozent aller Bezieher. Ziel müsse sein, "Existenz und Chancen zu sichern, nicht Leute weiter in den Abgrund zu treiben", erklärte die Armutskonferenz. Die starke Benachteiligung der Kinder habe negative Auswirkungen auf Zukunftschancen, Bildung und Gesundheit.

Die Armutskonferenz verweist darauf, dass die Zahl der Bezieher nicht erst seit Einführung der Mindestsicherung im Jahr 2010 gestiegen sei: "Bereits in der alten Sozialhilfe seit Mitte der 2000er-Jahre haben sich die Betroffenenzahlen stark erhöht." (APA, 6.9.2018)