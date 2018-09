Italien und Polen spielen um Wiedergutmachung

Pflichtspiel-Comeback für verjüngte "Squadra Azzurra" – Teamchef Mancini kritisiert Serie-A-Klubs

Bologna – Für Italiens Fußball-Nationalteam kommt es am Freitag im Rahmen der Nations League nach der verpassten Weltmeisterschaft zu einem Comeback auf der internationalen Pflichtspielbühne. Die "Squadra Azzurra" empfängt in Bologna WM-Teilnehmer Polen. Auch für Bayerns Topstar Robert Lewandowski und Co. geht es nach dem enttäuschenden Ausscheiden in Russland nach der Gruppenphase um Wiedergutmachung.

Roberto Mancini, der den vierfachen Weltmeister im Mai übernommen hat, steht vor der Herkulesaufgabe, die Italiener zurück an die Weltspitze zu führen. Vor seiner Pflichtspielpremiere – dem einzigen Freitag-Spiel in der höchsten Nations-League-Division A – übte der 53-Jährige Kritik an der Kaderpolitik des italienischen Fußballs. Junge Spieler würden in der Serie A zu wenig Spielzeit bekommen, obwohl sie "besser sind als viele ihrer ausländischen Mitspieler", bemängelte der Coach zu Beginn des aktuellen Lehrgangs.

Der ehemalige Meistertrainer von Inter Mailand und Manchester City hat acht Spieler ohne Teameinsatz in die Mannschaft berufen, darunter den erst 17-jährigen Monaco-Angreifer Pietro Pellegri oder Roma-Mittelfeldspieler Nicolo Zaniolo (19).

Lewandowski will Torserie fortsetzen

Ganz so drastisch ist der nötige Umbruch beim Gegner freilich nicht, dennoch wollen die Polen nach dem verpatzten Auftreten bei der WM wieder in die Erfolgsspur finden. Garant dafür soll vor allem Lewandowski sein. Der Stürmer von Bayern München präsentierte sich in der noch jungen Saison bisher in Topform und traf in allen Pflichtspielen. Diese Serie soll im Team eine Fortsetzung finden.

In der Nations League sind am Freitag mit Russland (in der Türkei) und Serbien (in Litauen) lediglich zwei weitere WM-Starter im Einsatz.

Der WM-Dritte Belgien bekommt es vor seinem Start am Dienstag in Island in einem Testspiel in Glasgow mit Schottland zu tun. Dabei müssen die "Roten Teufel" auf ein Trio aus der englischen Premier League verzichten. Ersatztormann Simon Mignolet (Liverpool) fällt ebenso aus, wie Marouane Fellaini (Manchester United) und Christian Benteke (Crystal Palace). (APA, Reuters, 6.9.2018)