Wichtigster Seehafen des Irak in Basra nach Protesten geschlossen

Umm Kasr ist das wichtigste Einfallstor für Getreide- und Rohstoffimporte

Basra – Nach neuen Zusammenstößen in der südirakischen Stadt Basra mit einem Toten und 25 Verletzten hat der wichtigste Seehafen des Landes am Donnerstag den Betrieb eingestellt. Hafenarbeiter berichteten, alle Arbeiten ruhten, da der Eingang zum Hafen Umm Kasr blockiert werde und Bedienstete sowie Lkw weder auf das Gelände gelangten noch es verlassen könnten.

In der Nacht hatten Demonstranten an den Zufahrten zum Hafen Barrikaden aus Reifen, Gittern und Stacheldraht errichten. Umm Kasr ist das wichtigste Einfallstor für Getreide- und Rohstoffimporte des Irak. Zudem blockierten Demonstranten die Fernstraße von Basra in die Hauptstadt Bagdad und zündeten ein Gebäude der Provinzregierung an.

Seit Tagen gibt es gewalttätige Proteste in der Zwei-Millionen-Stadt Basra. Allein am Dienstag waren fünf Demonstranten getötet worden. In den Protesten hat sich die Wut der vorwiegend schiitischen Bevölkerung über die zusammenbrechende Infrastruktur, Stromsperren und Korruption Bahn gebrochen. In Basra ist das Wasser nach Angaben von Einwohnern mit Salz verseucht. Hunderte Menschen seien deswegen bereits in Krankenhäuser eingeliefert worden. Die Bewohner im Südirak, wo das Gros des irakischen Öls gefördert wird, beklagen, dass ihre Region seit Jahrzehnten vernachlässigt wird. (APA, 6.9.2018)