Partys am Wochenende: Freier Jazz, freies Radio

Das Wochenende zwischen freiem Jazz, einem runden Geburtstag und Linz

Linz

Wer in Linz ist, soll dort bleiben! Wer es nicht ist: Hinfahren! Das Ars Electronica Festival lockt unter dem diesjährigen Motto Error – The Art of Imperfection nicht nur untertags mit Medienkunst und Tech-Innovationen. Die zwei wunderbaren Party-Line-ups allein sind einen Ausflug wert. In der Post City werden einander am Freitag mehr als 15 Künstler die Klinkenstecker in die Hand geben. Aus der Elektronikzukunft kommen Iglooghost oder Visionist und auch DJ Detweiler, Netzaktivist sowie Erfinder und "Mörder" des Scherzgenres Flutedrop, wird sein Geld wert gewesen sein. Bei der OK Night am Samstag spielt unter anderem die Jersey-Club-Königin DJ Haram bei freiem Eintritt auf.

Freitag, 7.9.

Auch wer in der Hauptstadt bleibt, wird bedient. Das Wiener Jazzwerkstatt-Festival feiert wieder einmal seinen weiten, gescheiten Jazzbegriff. Kuratiert wurde Before we die, so lautet das Motto heuer, in Kooperation mit klingt.org und den drei Fluxuskompensatoren Cid Rim, Dorian Concept und The Clonious. Die Herren legen nach einigen Live-Performances und einem wie immer hörenswerten DJ-Set von Sofie am Freitag auch im Porgy & Bess auf. Noch bis 23. September geht das Festival an verschiedenen Orten weiter. Monika Kruse ist nicht die Cousine von Helene Fischer, sondern Technopionierin, wird im Pop-up-Club Horst aber vermutlich trotzdem für eine atemlose Nacht sorgen.

Samstag, 8.9.

Die Open-Airs um das Luftschloss Cobenzl sind ab Samstag Geschichte, die Mythenbildung um den legendären Partysommer, bei dem alle gewesen sein werden, möge beginnen. Die letzte Chance, dort gewesen zu sein, gibt es heute beim Sommerschlusstanz. Die Hip-Hop-Eventschmeißer der 808Factory huldigen mit Gästen wie Fruchtmax oder Lent dem Deutschtrap in der Camera. In der Grellen Forelle wütet Techno.Deluxe. Zum kleinen internationalen Techno-Gipfel reisen der Brite Regis, der Argentinier Pfirter und der Franzose Marla Singer an. Sutter Cane vertritt Österreich. Gratulanten sollten heute aber unbedingt im Fluc vorbeischauen, wo das Freie Radio Orange seinen 20er feiert. (Amira Ben Saoud, 7.9.2018)