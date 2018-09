Quiz: Sind Sie bereit für den NFL-Auftakt?

In der Nacht auf Freitag beginnt die neue NFL-Saison. derStandard.at prüft vorab Ihr Wissen

Football-Fans aus aller Welt blicken gespannt auf Philadelphia, wo das Team der Eagles die Atlanta Falcons zum Auftakt der NFL empfängt (Freitag, 2.20 Uhr MESZ). Starquarterback Tom Brady will in dieser Saison mit den New England Patriots seinen sechsten Super-Bowl-Ring holen. Auch Altmeister Aaron Rodgers will nach seiner Rekordvertragsverlängerung bei den Packers hoch hinaus. Testen Sie Ihr Wissen rund um die nordamerikanische Football-Liga. (slo, 6.9.2018)