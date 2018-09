Facebook investiert Milliarde in erstes Rechenzentrum in Asien

Es soll in der Nähe des Rechenzentrums von Google gebaut werden

Singapur – Facebook will mehr als eine Milliarde Dollar für sein erstes Rechenzentrum in Asien ausgeben. Die Eröffnung sei für 2022 geplant, teilte das weltgrößte Internetnetzwerk am Donnerstag mit. Die 170.000 Quadratmeter umfassende Anlage werde in Singapur errichtet – in der Nähe des Rechenzentrums von Google, das von dem weltgrößten Suchmaschinenanbieter gerade ausgebaut wird.

Hunderte Arbeitsplätze sollen dadurch entstehen. Facebook betreibt bisher Rechenzentren in den USA, Irland und Schweden und baut derzeit eine Anlage in Dänemark. (APA, 6.9.2018)