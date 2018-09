Französischer Busfahrer ließ Kinder seinen Alkotest machen

Das Gericht verhängte eine Geldstrafe gegen den 51-Jährigen

Paris – In Frankreich ist ein Busfahrer zu einer Geldstrafe von 370 Euro verurteilt worden, weil er bei einem Alkoholtest Schüler an seiner Stelle ins Röhrchen blasen ließ. Der 51-Jährige forderte im Dezember in dem Dorf Bracieux einen Buben in seinem Bus auf, das Messgerät zu benutzen, wie am Mittwoch bekannt wurde. Da dieser nicht lang genug blies, musste noch dessen älterer Bruder ran.

In Frankreich sind alle Busse seit 2015 mit Atemalkoholtests ausgestattet. Der Motor startet erst, wenn beim Fahrer ein Alkoholspiegel unter 0,2 Promille gemessen wurde.

"Spaß"

Der Fahrer sagte am Montag vor Gericht, er habe die Schüler "aus Spaß" blasen lassen, sie hätten darum gebeten. Der Motor sei zu dieser Zeit bereits gelaufen.

Während der Fahrer angab, keinen Tropfen Alkohol zu sich genommen zu haben, sagten Schüler aus, er habe ihnen gestanden, zwei Bier getrunken zu haben. Er sei zudem so schnell gefahren, dass ein Schüler ihn gebeten habe, seinen Fuß vom Gaspedal zu nehmen. Darüber hinaus soll der Fahrer großzügig von der Hupe Gebrauch gemacht und seine Hände vom Lenkrad genommen haben, um die Kinder zu beeindrucken.

Der Fahrer wies die Vorwürfe zurück. Er ist inzwischen seinen Job los. (APA, 6.9.2018)