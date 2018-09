iRobot stellt Staubsaugerroboter vor, der sich selbst entleert

Roomba i7+ kann bis zu 30 "Füllungen" in seine Ladestation leeren

Selbständige Putzmaschinen werden immer beliebter. Insbesondere Staubsaugerroboter sind bereits in einigen Haushalten zu finden. Die meist scheibenförmigen Bodenreiniger sind in den vergangenen Jahren immer schlauer geworden. Fuhren sie einst nach dem "Prinzip Chaos" durch die Zimmer und verloren gerne einmal die Orientierung, so sind die besseren Modelle heute schon erstaunlich gut im Navigieren und der Planung ihrer Wege.

Doch egal ob günstig oder teuer, eine Hürde haben sie noch nicht genommen: Die Entleerung. Ist das Staubfach voll, muss doch wieder der Nutzer selbst zur Tat schreiten und diesen säubern. Gerade bei größeren Wohnungen füllt sich der meist klein dimensionierte Behälter flott an. Der Hersteller iRobot versucht nun, sich dieses Problems anzunehmen. Der neu vorgestellte Roomba i7+ kann sich selbst entleeren.

"Clean Base" saugt Staubfach leer

Die Lösung, die man bietet, besteht defacto aus zwei Saugern. Der erste befindet sich natürlich im Roboter selbst, der sich seinen Weg durch die Räumlichkeiten bahnt. Der zweite steckt in der "Clean Base"-Erweiterung der Basisstation, an der sich der Roboter auflädt. Sobald dieser andockt, aktiviert er sich und befördert den Inhalt des Staubbehälters so in einen stationären Speicher.

Bis zu 30 Ladungen sollen dort Platz finden können. Das bedeutet, dass der Nutzer trotzdem noch manuell entleeren muss, allerdings deutlich seltener als bisher. Eine App informiert darüber, wenn die Basisstation voll ist. Einen Haken hat die Angelegenheit jedoch: Es kommen nämlich eigene Staubbeutel zum Einsatz, die pro Stück rund fünf Dollar kosten.

Soll effizienteres Reinigen lernen

Freilich bringt der Roomba i7+ auch andere Upgrades mit. So kann er schneller Pläne der Zimmer anlegen, als das zwei Jahre alte Flaggschiff, der Roomba 980. Er ist zudem in der Lage, sich diese Pläne zu merken und mit der Zeit effizientere Reinigungsrouten zu erlernen. In der App kann man einzelnen Räumen auch Namen verpassen und den Roboter gezielt auf Tour schicken. Fernsteuern lässt er sich nicht nur über das eigene Smartphone, sondern auch mit Amazons Alexa und Google Home.

Die vom Roboter erhobenen Daten werden laut Hersteller nach eigenen Angaben umfassend geschützt. Eine Verschlüsselung erfolgt bereits, während sie in die Cloud hochgeladen werden. Eine Partnerfirma soll die IT-Infrastruktur regelmäßig auf Schwachstellen prüfen.

949 Dollar verlangt iRobot für das Set aus i7+ und Clean Base. Der Roboter mit Ladebasis kostet alleine 699 Dollar, die Clean Base kann nachträglich um 299 Dollar nachgekauft werden. (red, 06.09.2018)