Sicherheitskräfte räumen Flüchtlingslager am Ärmelkanal

Rund 500 Menschen leben in dem Camp bei Dünkirchen

Paris – Französische Sicherheitskräfte haben am Donnerstag mit der Räumung des Flüchtlingslagers in Grande-Synthe bei Dünkirchen begonnen. Wie der Radionachrichtensender "Franceinfo" unter Berufung auf die örtliche Präfektur berichtete, leben dort rund 500 Menschen.

Bereits vor einem Jahr geräumt

In der Region an der Ärmelkanalküste sammeln sich immer wieder Migranten, die illegal nach Großbritannien gelangen wollen. Bereits vor einem Jahr hatte es in Grande-Synthe eine Räumung gegeben, damals waren rund 550 Menschen in feste Unterkünfte gebracht worden.

Im Oktober 2016 hatten die Behörden ein riesiges Elendslager in Calais geräumt, den berüchtigten "Dschungel". Grande-Synthe liegt etwa 30 Kilometer Luftlinie davon entfernt. (APA, 6.9.2018)