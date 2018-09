Was führt in Ihrer Partnerschaft immer wieder zu Streit?

Über Alltagsdinge, ernste Themen und auch Absurdes lässt sich vortrefflich streiten – worüber sind Sie sich mit Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner immer wieder uneinig?

Eine Beziehung zu führen ist nicht immer einfach. Scheinbar harmlose Angewohnheiten der Partnerin oder des Partners können den jeweils anderen so aufregen, dass eben auch über herumliegende Wäsche, offene Klodeckel oder Zahnpastatuben gestritten wird. Ja, Hausarbeit gehört im Beziehungsalltag wohl zu den häufigeren Diskussionspunkten, die aber eine Beziehung nicht gleich infrage stellen.

Schwieriger wird es bei Themen, wo es um Illoyalität, Geld oder Zukunftsfragen geht. Fühlt sich einer hintergangen und ausgenutzt, kommt ein Gefühl des Nichtrespektierens hinzu, was zu Streit führen kann und womöglich zu einem Ende der Beziehung.

Aber auch über Absurdes wird gerne diskutiert. Auch wenn es gar nicht so ernst gemeint ist, vielfach kann man nicht verstehen, warum die Partnerin oder der Partner einen bestimmten Film so toll oder so schlecht findet. Diese Diskussionen arten dann meist in absurden Streit aus, über den man im besten Fall lachen kann.

Wie User mit Streit umgehen

Während die einen bei einem Disput aufgehen wie ein Häferl, behalten die anderen die Ruhe, wie User "robert27" von seiner Beziehung berichtet:

Poster "X-Rayder" ist davon überzeugt, dass es wichtig ist, offene Punkte nicht zu verdrängen, sondern zu äußern, denn vieles sind oft nur Missverständnisse:

Nicht streiten wollen kann als Gleichgültigkeit ausgelegt werden, diese Erfahrung machte User "Imjc13":

Über welche Themen streiten Sie immer wieder?

Werden Streitthemen nicht mehr angesprochen, oder diskutieren Sie so lange, bis für alle Beteiligten eine zufriedenstellende Lösung gefunden wurde? Wer lenkt in einem Streit eher ein, wer ist sturer? Erzählen Sie im Forum von der Streitkultur in Ihrer Beziehung! (haju, 7.9.2018)