Youtube: Android-Version jetzt auch mit dunklem Theme

Neue Funktion seit Kurzem verfügbar – Google arbeitet auch an systemweitem Dark Mode für Android

Erste Hinweise, dass Google an einem dunklen Theme für seine Youtube-App arbeitet, waren schon vor mehr als einem Jahr aufgetaucht. Im März folgte dann ein entsprechendes Update für die iOS-Version und gleichzeitig das Versprechen, dass die Android-App "in Kürze" nachziehen werde. Ein halbes Jahr später zeigt sich: Googles Zeitbegriffe dürften nicht immer mit der gängigen Wahrnehmung korrelieren.

Wechsel

Nun hat das Warten aber ein Ende: Seit kurzem wird der "Dark Mode" für die Youtube-App an Android-Nutzer ausgeliefert. Zu erreichen ist er über die App-Einstellungen im Bereich "Allgemeines". Einzelne User berichten auch von einer Benachrichtigung in der App, über die sie auf das neue Theme hingewiesen wurden – und sofort wechseln konnten. Wer die betreffende Option in den Einstellungen noch nicht sieht, kann die App manuell stoppen, danach sollte der Punkt gelistetet sein.

Dunkle Themes erfreuen sich vor allem für Video-Apps großer Beliebtheit, da sie weniger vom eigentlichen Inhalt ablenken als ein heller Hintergrund. Ganz generell scheint Google derzeit zunehmend an dunklen Themes für seine Apps zu arbeiten, so bietet etwa der SMS-Client Android Messages bereits einen entsprechenden Look zur Wahl. Auch in anderen Apps befinden sich bereits Hinweise auf die Entwicklung eines solchen Themes, überall dort sind sie als Alternative zum neuen, sehr hellen "Material Theme" gedacht.

Android-Zukunft

Zum Teil könnten solche dunklen Themes übrigens künftig auch automatisch aktiviert werden. So gibt es in Android 9 bereits einen versteckten "Night Mode", der automatisch zwischen solchen Themes wechseln soll – derzeit aber von Haus aus noch deaktiviert ist, und auch von keinen Apps unterstützt wird. Zudem gibt Google selbst die Empfehlung dunkle Themes zu aktivieren, wenn der Battery Saver aktiviert ist, um bei Geräten mit OLED-Screen weiter Akku zu sparen. Auch das wird derzeit aber selbst von Googles eigenen Apps noch nicht genützt. (apo, 6.9.2018)