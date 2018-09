Größtes neues iPhone soll "iPhone XS Max" heißen

Apple verabschiedet sich offenbar von bisherigem Namensschema – Vorstellung am 12. September

In nicht mehr ganz einer Woche will Apple die neueste iPhone-Generation offiziell enthüllen. Leaks im Vorfeld lassen dabei eigentlich nicht mehr all zu viele Fragen offen, praktisch alle Details zur Hardwareausstattung sind in den letzten Wochen durchgesickert. Nun wird auch noch eines der letzten verbliebenen Geheimnisse gelüftet.

Max!

Bei 9to5Mac will man den offiziellen Namen für das größte der geplanten, neuen Apple-Smartphones in Erfahrung gebracht haben. "iPhone XS Max" soll das Gerät mit 6,5-Zoll OLED-Screen demnach heißen. Wer das für einen schlechten Scherz hält, den verweisen die Blogger darauf, dass man mehrere verlässliche Quellen für diese Information hat.

Damit würde Apple auch mit bisherigen, sehr simplen Namenskonventionen brechen. Seit dem iPhone 6 gab es immer zwei Modelle, wovon das größer den Zusatz "Plus" trug. Im Vorjahr folgte dann das iPhone X als eine Art Sondermodell, das parallel zu den jährlichen Updates mit iPhone 9 und 9 Plus veröffentlicht wurden. Nun soll all dies wieder vereinheitlicht werden – und dafür greift man offenbar zu einer etwas weniger schlanken Benennung.

Aussprache

Sollte sich dieser Name bewahrheiten, dann dürfen die Nutzer schon einmal die richtige Aussprach trainieren, damit nicht der Eindruck entsteht, dass das "XS" für "extra small" steht – was ein gewisser Widerspruch zu "Max" wäre. Denn wie Apple schon beim iPhone X nicht müde wurde zu betonen – und von den meisten Nutzern nichtsdestotrotz ignoriert wurde – steht das "X" für "ten". Es heißt dann also ausgesprochen "iPhone ten s max".

Die offizielle Vorstellung der neuen iPhone-Generation ist für den 12. September vorgesehen. (red, 6.9.2018)