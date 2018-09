Frankfurt muss ab 2019 ein Dieselfahrverbot einführen

Die Deutsche Umwelthilfe hatte vier hessische Städte geklagt und Recht bekommen. Die Kontrolle dürfte sich jedoch schwierig gestalten

Wiesbaden – Es war ein eindeutiges Urteil am Verwaltungsgericht in Wiesbaden. Frankfurt am Main muss ein Dieselfahrverbot für sauberere Luft ein Dieselfahrverbot einführen. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatte wegen der Überschreitung von Stickoxidgrenzwerten geklagt.

Frankfurt ist damit die erste Stadt in Hessen mit einem Fahrverbot für Dieselfahrzeuge. Ab 1. Februar 2019 soll die neue Regelung – der Luftreinhalteplan – für ältere Diesel in Kraft treten.

Klage gegen vier Städte

Die Umwelthilfe hat insgesamt wegen der Überschreitung von Stickoxidgrenzwerten in vier hessischen Städten geklagt. Neben Hessens größter Stadt Frankfurt sind das Darmstadt, Wiesbaden und Offenbach. Die Umwelthilfe hatte die Klage damit begründet, dass die Grenzwerte nur durch eine rasche Umsetzung kurzfristig wirksamer Maßnahmen wie Fahrverbote für schmutzige Dieselfahrzeuge eingehalten werden könnten.

Die Luftverschmutzung durch Stickoxide kann dazu führen, dass etwa Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen ausgelöst oder verschlimmert werden. Deutschlandweit gibt es bereits in Hamburg ein Dieselfahrverbot für ältere Dieselfahrverbote in zwei besonders betroffenen Straßen der Hansestadt. In Stuttgart sollen ab Jahresbeginn 2019 Fahrverbote ebenfalls für ältere Dieselfahrzeuge gelten. Zuvor hatte das Bundesverwaltungsgericht geurteilt, dass Dieselfahrverbote in Städten grundsätzlich zulässig sind.

Wie wird kontrolliert

Die Umsetzung dürfte sich kompliziert gestalten. Für eine – beispielsweise blaue – Plakette gebe es keine Rechtsgrundlage. Und man könne nicht jeden herauswinken und kontrollieren, sagte Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) dem "Spiegel".

In Hamburg sieht die Vorgehensweise allerdings genau so aus. Die Polizei kontrolliert die Papiere der Autofahrer sowohl bei großangelegten Aktionen als auch während der normalen Streife. In den ersten Monaten nach Einführung des Verbots verteilten die Beamten mehrere hundert Strafzettel. (red, APA, 6.9.2018)