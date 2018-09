Deutschland: Künstliche Intelligenz erhöhe Wachstum um 1,3 Prozent

Laut Studie – KI wichtig, da sich das Produktivitätswachstum in Ländern wie Deutschland tendenziell verlangsame

Künstliche Intelligenz (KI) kann einer Studie zufolge das Wirtschaftswachstum in Deutschland um 1,3 Prozentpunkte erhöhen. Als Hauptprofiteure des Einsatzes der neuen Technologie werden in der am Mittwoch veröffentlichten Untersuchung der Unternehmensberatungsgesellschaft McKinsey Schweden mit einem zusätzlichen Wachstum von 1,7 Prozentpunkten und die USA mit 1,5 Prozentpunkten genannt. Deutschland liegt leicht über den Durchschnitt und gleichauf mit China.

Werschöpfungspotenzial nutzen

Da sich das Produktivitätswachstum in Ländern wie Deutschland, Frankreich und Kanada tendenziell verlangsame, seien diese besonders gefordert, die Wertschöpfungspotenziale von KI zu nutzen, heißt es in der Studie. "Deutschland verfügt über genügend Kapazitäten, um Innovation in großem Maßstab realisieren und die Vermarktung von KI-Lösungen beschleunigen zu können", erklärte McKinsey-Fachmann Peter Breuer. Nachholbedarf hätten diese Staaten bei den Investitionen im Bereich Forschung und Entwicklung.

China sehr aktiv

Als Künstliche Intelligenz werden vor allem selbstlernende digitale Systeme beschrieben, die in immer mehr Bereichen der Wirtschaft zum Einsatz kommen. Besonders China sei sehr aktiv, erläuterten die Experten. So seien 2017 bereits 48 Prozent der weltweiten Investitionen für KI-Startups in chinesische Gründungen geflossen. Befragt wurden für die Studie den Angaben zufolge 3000 Firmen aus 14 Branchen. (Reuters, 5.9.2018)