Helene Fischer spricht sich gegen Rassismus aus, erntet Shitstorm

Der Schlagerstar sei ein "Untertan des Systems": Sie hatte sich mit einem kurzen Facebook-Posting gegen Rassismus ausgesprochen

In der Schlagerwelt gilt Helene Fischer als einer der größten Stars – nun hat sich die Sängerin auch politisch zu den aktuellen Geschehnissen in Chemnitz geäußert. Auf Facebook schrieb sie: "Wir können und dürfen nicht ausblenden, was zur Zeit in unserem Land passiert, doch wir können zum Glück auch sehen wie groß der Zusammenhalt gleichzeitig ist – das sollte uns stolz machen." Musik sei ein Zeichen der Verbundenheit. Dazu teilte sie den Hashtag #wirsindmehr, der für ein Konzert gegen Ausländerfeindlichkeit und rechtsextreme Gewalt genutzt wurde. Das gefiel vielen Nutzern nicht.

Hasspostings

Fischers Posting zog viel positives Feedback an, sorgte aber auch für eine Welle an Hasspostings auf Facebook und Twitter. Etwa schreibt ein Nutzer "Ab sofort sind Sie für mich gestorben ich werde alles von ihnen entsorgen dem größten Teil ihrer Fans sind Sie in den Rücken gefallen", ein weiterer fordert sie auf, "einfach mal die Fresse zu halten", noch einer findet es "schade", dass Fischer "den Lemmingen" folge, ein anderer sieht sie als "Untertan des Systems". Ein User forderte sie auf, "eine Woche lang in einem Asylantenheim zu arbeiten" und fügt hinzu: "ma sehen wie lange es dauert bis sie von ihren goldstücken gefi.... wird". Einige Nutzer wünschten der Sängerin den Tod, zahlreiche weitere kündigten an, ihre CDs zu entsorgen.

Konzert gegen Rechts

In Chemnitz hatten zahlreiche Bands wie die Toten Hosen, Kraftklub und die Rapper Marteria ein Konzert gegeben, um gegen Rassismus zu protestieren. 65.000 Personen sollen dieses besucht haben. Zuvor war es tagelang zu Demonstrationen von Rechtsgerichteten, Neonazis und Gegnern der Flüchtlingspolitik der deutschen Regierung sowie zu Gegenprotesten gekommen.

Anlass war ein Deutscher, der von zwei Arabern erstochen wurde. Dabei war es zu zahlreichen Ausschreitungen gekommen, nun gibt es 51 Ermittlungsverfahren. So kam es zu Hitlergrüßen, Beleidigungen und Körperverletzungsdelikten. (red, 5.9.2018)