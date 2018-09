Alaba und Arnautovic teilen sich die Schleife

Österreich spielt am Donnerstag gegen Schweden Fußball, Teamchef Foda fordert Tempo und Begeisterung

Liveticker: Österreich vs. Schweden, Do., 20.45 Uhr

Bad Waltersdorf/Wien – Österreichs Teamchef Franco Foda präsentierte vor dem Fußballländerspiel in Wiens General-Arena gegen Schweden (20.45 Uhr, ORF 1, Liveticker derStandard.at) "etwas Neues, aber nichts Unerwartetes". Bei der Abschlusspressekonferenz in Bad Waltersdorf wurde er von David Alaba und Marko Arnautovic begleitet, schuld daran ist der verletzte Kapitän Julian Baumgartlinger. Foda macht halbe-halbe, Alaba trägt gegen Schweden die Schleife, Arnautovic bekommt sie am 11. September zum Auftakt der Nations League in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina. Beide empfinden das logischerweise "als Ehre", gravierende Veränderung sehen sie freilich keine. "Ich habe immer versucht, vorn wegzugehen und Verantwortung zu übernehmen", sagte Alaba. Arnautovic bestätigte das, meinte sich selbst. "Leistung hängt nicht von der Schleife ab."

Foda lehnt den Begriff "Testspiel" strikt ab. "Wir wollen immer gewinnen, man muss sich jedes Mal neu beweisen." Gegen die Schweden, bei der WM in Russland Viertelfinalist (0:2 gegen England), erwartet er von seiner Mannschaft "Tempo, Power, Begeisterung. Wir wollen aktiv sein, Bälle früh erobern."

Das große Ziel

Arnautovic hat mit West Ham United in der Premier League einen kapitalen Fehlstart hingelegt, vier Spiele, vier Niederlagen, letzter Platz. Der 29-Jährige hat immerhin hundert Prozent aller Tore erzielt, nämlich zwei. "Verein und Nationalteam sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich bin hergekommen, um in diesen zwei Spielen etwas zu erreichen." Die Teilnahme an der nächsten EM sei das große Ziel. "Wir wollen dabei sein und nicht im Urlaub sitzen und bei 35 Grad zugucken." Schweden sei gewiss eine Topmannschaft. "Doch wir brauchen nicht schauen, was sie machen, sondern was wir machen."

Foda dürfte mit einer Dreierkette in der Abwehr beginnen, er möchte das Austauschkontingent von sechs Kickern voll ausschöpfen. Es ist die siebente Partie in der Ära des 52-Jährigen, fünf Siege und nur eine Niederlage (0:3 gegen Brasilien) waren ein erbaulicher Anfang. Die Bilanz gegen Schweden ist positiv, 35 Begegnungen, 17 Siege, sechs Remis, zwölf Niederlagen.

Bei den Skandinaviern fällt Emil Forsberg verletzt aus, Teamchef Janne Andersson jammert nicht, er ersetzt ihn. Der Vorverkauf verlief schleppend, knapp 11.000 Tickets wurden abgesetzt. Es ist das erste Ländermatch im neuen Austria-Stadion. Vor Anpfiff werden Andreas Ivanschitz (69 Spiele / 12 Tore), Emanuel Pogatetz (61/2), Zlatko Junuzovic (55/7) und Martin Harnik (68/15) offiziell verabschiedet. (hac)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zum Fußball-Länderspiel Österreich – Schweden am Donnerstag:

Österreich – Schweden (Wien, Generali-Arena, 20.45 Uhr/live ORF eins, SR Gil/POL)

Österreich: Lindner (Grasshoppers Zürich/19 Länderspiele) – Dragovic (Bayer Leverkusen/65/1 Tor), Prödl (Watford/69/4), Hinteregger (FC Augsburg/31/3) – Lazaro (Hertha BSC Berlin/13/0), Grillitsch (1899 Hoffenheim/11/1), Ilsanker (RB Leipzig/29/0), Alaba (Bayern München/63/12) – Sabitzer (RB Leipzig/29/5), Gregoritsch (FC Augsburg/7/1) – Arnautovic (West Ham United/72/19)

Ersatz: Stankovic (Salzburg/0), Strebinger (Rapid Wien/0) – Ulmer (Salzburg/5/0), K. Wimmer (Hannover 96/8/0), Hierländer (Sturm Graz/2/0), F. Kainz (Werder Bremen/10/0), Lainer (Salzburg/7/0), Schaub (1. FC Köln/9/5), X. Schlager (Salzburg/4/0), Schöpf (Schalke 04/18/4), P. Zulj (Sturm Graz/4/0), Burgstaller (Schalke 04/19/1)

Es fehlt: Baumgartlinger (Innenbandriss im Knie)

Schweden: Nordfeldt (Swansea/8) – Krafth (Amiens/15/0), Jansson (Leeds/17/0), Helander (Bologna/4/0), Hult (AEK Athen/4/0) – Sema (Watford/5/0), Svensson (Seattle Sounders/16/0), Hiljemark (Genoa/24/2), Rohden (Crotone/12/1) – Quaison (Mainz/5/2), Guidetti (Alaves/22/1)

Ersatz: Johnsson (Guingamp/5), Olsen (AS Roma/23) – Lustig (Celtic Glasgow/70/6), Lindelöf (Manchester United/25/1), Granqvist (Helsingborg/77/8), Augustinsson (Werder Bremen/20/1), Durmaz (Toulouse/46/3), Sa. Larsson (Feyenoord/3/1), Thelin (Bayer Leverkusen/24/2), Claesson (Krasnodar/27/3), Se. Larsson (AIK Stockholm/104/6), Ekdal (Sampdoria/39/0), Berg (Al Ain/62/18)

Es fehlen: Forsberg (Leistenprobleme), Olsson (Wadenverletzung)