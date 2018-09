Dieser Hai ist ein Beilagen-Esser

Ein Experiment räumt alle Zweifel aus: Schaufelnasen-Hammerhaie sind keine reinen Fleischfresser, sie schlemmen auch gern Seegras

Irvine– Der Schaufelnasen-Hammerhai (Sphyrna tiburo) schert in mehrfacher Hinsicht aus: Er ist die einzige Haiart, die einen Geschlechtsdimorphismus des Kopfes aufweist, die Kopfformen männlicher und weiblicher Exemplare unterscheiden sich deutlich voneinander. Die Art steht auch schon länger im Verdacht, der Kategorie "Raubfisch" nur bedingt gerecht zu werden: Forscher fanden in den vergangenen Jahren immer wieder Hinweise darauf, dass Schaufelnasen-Hammerhaie keine reinen Fleischfresser sind, sondern auch gerne Seegras verschlingen.

Genau das konnten Forscher nun experimentell nachweisen: Seegras hat sogar eine zentrale Bedeutung im Speiseplan der Haiart, wie ein internationales Biologenteam im Fachblatt "Proceedings of the Royal Society B" berichtet. "Bisher dachten man, dass die Seegras-Aufnahme eher zufällig bei der Jagd nach Krebsen erfolgt, die im Seegras leben", sagte Samantha Leigh von der Universität von Kalifornien in Irvine.

Omnivorer Speiseplan

Doch das ist keineswegs der Fall: Die Nahrung des Hais kann zu einem wesentlichen Anteil aus Seegras bestehen. Entscheidend dafür ist, dass der Schaufelnasen-Hammerhai das Gras nicht nur frisst, sondern auch Nährstoffe daraus aufnehmen kann. "Dies ist die erste Hai-Art überhaupt, die eine Allesfresser-Strategie hat", schreiben die Forscher.

Für ihre Studie fütterten sie Schaufelnasen-Hammerhaie drei Wochen lang mit Nahrung, die zu 90 Prozent aus Seegras und zu zehn Prozent aus Tintenfisch bestand. Das Seegras war zuvor mit Kohlenstoff-Isotopen markiert worden, mit deren Hilfe die Wissenschafter nachvollziehen konnten, ob und in welchem Ausmaß das Pflanzenmaterial verdaut und verstoffwechselt wurde. Das Ergebnis: Die Haie verdauten etwa die Hälfte des Seegrases und legten dabei zur Überraschung der Forscher an Gewicht zu.

Die Erkenntnisse werfen nach Angaben der Wissenschafter auch ein neues Licht auf die ökologische Bedeutung dieser Tiere. In den Gewässern des Golfs von Mexiko und im Atlantik leben rund 4,9 Millionen Schaufelnasen-Hammerhaie, Seegraswiesen stellen ein wichtiges Habitat für viele Arten dar. "Die Haie könnten im Nährstoffkreislauf in diesen Ökosystemen eine wichtige Rolle spielen", so die Forscher. (red, APA, 6.9.2018)