Klagenfurt: Neue Stipendien für Masterstudierende

Die Universität Klagenfurt, eine der besten 150 jungen Universitäten weltweit, bietet ab sofort Stipendien à 300 Euro/monatlich für herausragende Masterstudierende. Mit an Bord sind international agierende Wirtschaftsunternehmen. 30 Master-Studiengänge stehen zur Auswahl.

Eva Krassnitzer ist Masterstudentin in Klagenfurt.

Eva Krassnitzer ist 25 und studiert in Klagenfurt im Master-Programm "Game Studies and Engineering", ein Studium, das sich mit den technischen sowie den analytischen und ethischen Aspekten von Video- und anderen Spielen beschäftigt. In dem Studiengang mit Aufnahmeverfahren werden pro Jahr maximal 35 Studierende zugelassen. Neben ihrem Studium macht sich Eva Krassnitzer für Tierschutz stark. Sie ist damit eine ideale Kandidatin für das ab Wintersemester 2018 startende Klagenfurt-Stipendium, das sich an (künftige) Masterstudierende richtet, "deren Werdegang Spitzenleistungen in Studium und Beruf erwarten lässt", wie es in der Ausschreibung heißt. Das Stipendium will dabei nicht nur High Potentials mit voller Konzentration aufs Studium in den Blick nehmen, sondern bewusst auch außeruniversitäre Aktivitäten würdigen. Eva Krassnitzer meint dazu: "Das Klagenfurt-Stipendium honoriert nicht nur unsere Noten, sondern auch unser Engagement. Das finde ich einfach toll."

Klagenfurt als Studienort gewinnt in den letzten Jahren insbesondere für Masterstudierende aus dem In- und Ausland an Attraktivität. Rund 1.800 der insgesamt 11.500 Klagenfurter Studentinnen und Studenten kommen aus über 80 Ländern der Welt und werden von rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus 40 Staaten durch das Studium begleitet. Das internationale Flair spiegelt sich auch in den Masterstudien wieder, die zum Teil – wie Game Studies and Engineering – in englischer Sprache angeboten werden. Das Portfolio bestehend aus rund 30 Masterstudiengängen ist breit gestreut und reicht von "Entrepreneurship" über "Media and Convergence Management", "Autonomous Systems and Robotics", "Informationsmanagement", "Science, Technology and Society Studies" bis hin zu "Visuelle Kultur". Ab Wintersemester 2018 wird neu das Studium "Mathematics" in Englisch angeboten.

Viele entscheiden sich für ein Masterstudium in Klagenfurt, da der mit einem Alter von knapp 50 Jahren verhältnismäßig junge Standort wesentlich bessere Betreuungsverhältnisse als anderswo zu bieten hat. Wenn man in der Wahrnehmung der Lehrenden – wie in den meisten Fächern in Klagenfurt – nicht eine oder einer von 500 ist, sondern in kleinen Lehrveranstaltungsgruppen hervorstechen kann, ist oft auch der Weg in die (international hoch angesehene) Forschung nicht weit.

Die Studien an der Universität Klagenfurt sind dabei nicht nur besonders forschungsnah, sondern sie stehen in enger Kooperation mit der Praxis. Dies war auch Grund genug für 12 international agierende Unternehmen aus der Region, als Förderer ins Klagenfurt-Stipendium einzusteigen und damit Studierende über zwei Jahre hinweg zu begleiten. Projektkoordinatorin Theresa Kaaden erklärt dazu: "Die Masterstudierenden erhalten über zwei Jahre hinweg 300 Euro monatlich. 150 Euro kommen von der Landeshauptstadt Klagenfurt, die anderen 150 Euro werden von jeweils einem Wirtschaftspartner getragen. Die Studierenden stehen so schon während ihres Studiums in engem Kontakt mit Top-Unternehmen." Rektor Oliver Vitouch sieht im Klagenfurt-Stipendium wichtige Impulse: "Das Klagenfurt-Stipendium ist eine Maßnahme für den Brain Gain und Anstoß für eine neue Stipendienkultur. Gemeinsam mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik fördern wir ökonomische Prosperität, und die Chancen kommender Generationen."

Kontakt

Interessierte (künftige) Masterstudierende können sich noch bis 10. Oktober 2018 bewerben. Nötig sind: Bachelorabschluss mit Auszeichnung, Studienerfolgsnachweis, Lebenslauf und Motivationsschreiben, Praktika, Nachweise zu gesellschaftlichem, außeruniversitärem oder persönlichem Engagement. Weitere Infos unter www.aau.at/klagenfurtstipendium. Dort gibt’s auch den Link zu den Masterstudien an der AAU.