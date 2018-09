Martina Salomon wird neue "Kurier"-Chefin

Salomon wurde vom Aufsichtsrat einstimmig zur Chefredakteurin der drittgrößten Zeitung des Landes bestellt

Martina Salomon ist am Mittwoch vom Aufsichtsrat einstimmig zur Chefredakteurin der Tageszeitung "Kurier" bestellt worden. Wie bereits am Dienstag berichtet, löst Salomon in dieser Funktion Helmut Brandstätter ab, der jedoch Herausgeber bleibt.

Laut dem Redaktionsstatut des "Kurier" kann die Redaktion "der Bestellung des Chefredakteurs widersprechen. Der Widerspruchsbeschluss bedarf einer Mehrheit im Ausmaß von zwei Dritteln der Stimmen aller Stimmberechtigten."

Wirtschaft und Rezepte

Salomon kam 2010 als stellvertretende Chefredakteurin zum "Kurier" und war bisher Wirtschaftsressortleiterin und Kolumnistin. Davor war sie knapp sieben Jahre lang Ressortleiterin Innenpolitik bei der "Presse" und 15 Jahre lang Innenpolitik-Redakteurin des STANDARD. Die promovierte Germanistin war außerdem für die "Oberösterreichischen Nachrichten", den ORF und die "Tiroler Tageszeitung" tätig. Außerdem ist sie seit 2014 Vizepräsidentin des Journalistenclubs Concordia.

Neben ihrer journalistischen Tätigkeit hat Salomon ein populärwissenschaftliches Buch über Nahrungsmittelunverträglichkeiten, "Iss oder stirb (nicht)!", und eine Rezeptesammlung, "Salomonisch serviert. Lebensrezepte und Lieblingsspeisen", verfasst. Im Mai dieses Jahres hatte es Gerüchte gegeben, Salomon solle neue Chefredakteurin der "Wiener Zeitung" werden.

Der bisherige "Kurier"-Chefredakteur Brandstätter wurde im August 2010 bestellt. Sein Vertrag wäre noch bis August 2019 gelaufen. Brandstätter soll allerdings weiterhin Herausgeber bleiben.

Salomon ist nun die einzige Frau an der Spitze einer österreichischen Tageszeitung. (red, 5.9.2018)