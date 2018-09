Südamerika stark betroffen: Weltweites Artensterben unter Vögeln geht weiter

Seit 1500 mindestens 187 Vogelspezies ausgestorben, viele davon in jüngster Zeit

Cambridge/Brasilia – Mindestens acht Vogelarten sind in den vergangenen Jahren höchstwahrscheinlich oder mit Sicherheit ausgestorben. Das hat eine aktuelle Studie der internationalen Organisation Birdlife International ergeben. Damit seien weltweit etwa 187 Vogelarten seit dem Jahr 1500 verschwunden. Fünf der acht in jüngster Zeit betroffenen Arten stammten aus Südamerika.

Markante Art: Der Spix-Ara

Ursachen des rapiden Schwunds sind unter anderem das Einschleppen fremder Arten und die Jagd sowie die Abholzung von Wäldern, wie die Organisation im britischen Cambridge mitteilte. Dazu zählt auch der Spix-Ara (Cyanopsitta spixii), der nur in Brasilien vorkam.

Diese Art ist auch durch den US-Animationsfilm "Rio" bekannt geworden, in dem es um die letzten Vögel dieser Spezies geht. Einige der Exemplare, die ein hellblaues Gefieder haben, leben heute noch in Gefangenschaft. Der wohl letzte Vogel dieser Art in der Wildnis wurde der Organisation zufolge Ende 2000 gesichtet. (APA, 8.9.2018)