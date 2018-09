Ministerpräsident Sachsens: "Es gab keine Hetzjagd in Chemnitz"

CDU-Politiker Michael Kretschmer warnt vor Rechtsextremismus und pauschalen Urteilen

Chemnitz/Berlin – Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat die Bekämpfung rechtsextremer Tendenzen gefordert. "Ich bin der Überzeugung, dass Rechtsextremismus die größte Gefahr für unsere Demokratie ist", sagte Kretschmer am Mittwoch in seiner Regierungserklärung zu den Ausschreitungen in Chemnitz.

Bisher sei es nicht gelungen, den Rechtsextremismus in Sachsen endgültig in die Schranken zu weisen. Der Kampf gegen rechts müsse "aus der Mitte der Gesellschaft heraus geführt werden".

Kritik an Medienberichten

Zugleich wandte sich Kretschmer erneut gegen pauschale oder falsche Urteile über Chemnitz. "Es gab keinen Mob, es gab keine Hetzjagd, und es gab keine Pogrome in dieser Stadt", sagte Kretschmer und übte damit Kritik auch an einem Teil der Berichterstattung durch Journalisten.

Es seien weder alle Chemnitzer gewesen noch eine Mehrheit, die bei den Demonstrationen in der Stadt ausfällig geworden seien. Es sollten nicht die an den Pranger gestellt werden, die aus Wut über das Tötungsdelikt in Chemnitz auf die Straße gegangen seien. "Die sind nicht rechtsextrem", sagte Kretschmer. "Aber die, die es getan haben, sind schlimm genug – und denen sagen wir den Kampf an."

Fahndung nach drittem Tatverdächtigen

Nach der Tötung eines 35-Jährigen hatte es in Chemnitz in den vergangenen Tagen mehrfach Demonstrationen und Aufmärsche rechter Gruppen gegeben. Dabei kam es auch zu Angriffen auf Ausländer und Journalisten. Die Polizei wurde anfänglich wegen ihrer Einsatzplanung und der zu geringen Zahl an Einsatzkräften kritisiert. Zwei mutmaßlich aus Syrien und dem Irak stammende Männer sitzen wegen des Tötungsdelikts in Untersuchungshaft. Nach einem dritten Verdächtigen wird seit Dienstag gefahndet. (APA, 5.9.2018)