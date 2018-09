Android: Erstes Update für "Pie" konzentriert sich auf Sicherheit

Monatlicher Patch Day bereinigt kritische Lücken – Google liefert Patches nur mehr zurück bis Android 7

Der monatliche Rhythmus verlangt es: Mit dem September-Update bereinigt Google wieder eine Reihe von Sicherheitslücken in seinem Betriebssystem. In diesem Rahmen erhält auch Android 9 "Pie" sein erstes Update, größere funktionelle Verbesserungen sind hingegen dieses Mal nicht mit dabei.



Detailverbesserungen

Für seine Smartphones Pixel und Pixel 2 listet Google – jenseits der Sicherheits-Updates – lediglich kleinere Fehlerbereinigungen. So soll die Audio-Qualität bei Bluetooth-Verbindungen mit Auto-Lautsprechern verbessert worden sein. Auch optimiertes Laden im Retail-Modus und Änderungen bei der Darstellung der Softwareversionen listet Google als Neuerungen.

Sicherheit

Wichtiger bleiben also die Sicherheitsaktualisierungen, und hier gibt es ebenfalls eine wichtige Neuerung: Google liefert nun nämlich Patches nur mehr zurück bis Android 7. Wollen die Hersteller ein bestehendes Android 6 weiterpflegen, müssen sie die Änderungen also schon selbst einpflegen. Oder aber: ihre Geräte auf eine neuere Softwaregeneration aktualisieren. Angesichts der Update-Realitäten in der Android-Welt ist aber ohnehin nicht davon auszugehen, dass davon wirklich ein Hersteller betroffen ist.

Ansonsten gibt es den gewohnten Mix an Fehlerbereinigungen: So werden wieder zwei kritische Sicherheitslücken im Media Framework von Android behoben, über die theoretisch Schadcode von außen eingeschmuggelt werden hätte können. In den Systemkomponenten des Betriebssystem stecken wiederum mehrere Fehler, über die sich lokale Apps höhere Berechtigungen verschaffen hätten können. Und natürlich darf auch diese Monat der Mix an kritischen Fehlern in diversen Komponenten von Chiphersteller Qualcomm nicht fehlen.

Updates

Google hat bereits mit der Auslieferung des aktuellen Updates an all seine noch unterstützen Smartphones und Tablets begonnen. Auch Essential, das sich schon beim Update auf Android 9 hervorgetan hat, liefert mittlerweile eine entsprechende Aktualisierung aus. Samsung hat ebenfalls ein entsprechendes Security Bulletin veröffentlicht, das noch einige weitere Sicherheitslücken anführt, die nur die Geräte des weltgrößten Smartphone-Herstellers betreffen. Wann welche Smartphone-Modelle von Samsung mit Updates versorgt werden, ist dabei aber noch nicht klar. (Andreas Proschofsky, 5.9.2018)