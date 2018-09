Nach Vassilakou-Rückzug: Was erwarten Wiener von den Grünen?

In ihrer Hochburg Wien stellt sich die Partei bis zur Gemeinderatswahl 2020 neu auf. Was erwarten die Menschen von den Grünen? Eine STANDARD-Videoumfrage

der standard Zwischen Existenzkrise und Neuanfang: Wie können sich die Grünen wieder profilieren?

Die Wiener Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou wird 2020 nicht mehr als Spitzenkandidatin der Grünen bei der Gemeinderatswahl antreten und übergibt Mitte 2019 ihre Funktionen als Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin. Wer ihr nachfolgen wird, ist offen, neun Personen haben sich beworben. DER STANDARD hat sich in Wien umgehört, was die Menschen von den Grünen in Zukunft erwarten und wie sie den Rückzug Vassilakous beurteilen. (Michael Luger, 5.9.2018)