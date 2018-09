"The Outline" kündigt alle festangestellten Redakteure

Das amerikanische Medium will vermutlich mit freien Mitarbeitern weiterarbeiten

New York – Das amerikanische Online-Medium "The Outline" kündigte laut einem Bericht des Business Magazins Fast Company im September seine zwei verbleibenden festangestellten Redakteure sowie weitere Mitarbeiter.

Eine der beiden gefeuerten Journalistinnen, Paris Martineau, nahm es auf Twitter mit Humor. "Die schlechte Nachricht: The Outline hat gerade alle ihre Redakteure gefeuert. Die gute Nachricht: Ich bin verfügbar, für euch zu schreiben!" postete sie am Dienstag auf dem Kurznachrichtendienst.

"The Outline" wurde 2016 von Joshua Topolsky in New York gegründet und fokussiert laut eigenen Angaben auf Macht, Kultur und Zukunft. Es beschäftigte zuletzt 24 Mitarbeiter. Bereits im Juni hatte das Medium zwei Journalisten gefeuert. Wie das Online-Medium in Zukunft arbeiten wird, ist laut dem Bericht von Fast Company unklar. Das Magazin vermutet, "The Outline" wird künftig für seine journalistische Arbeit auf freie Mitarbeiter zurück greifen. (red, 5.9.2018)