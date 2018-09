VfGH-Sprecher Wolfgang Sablatnig kehrt zur "Tiroler Tageszeitung" zurück

Der Sprecher des Verfassungsgerichtshofes wechselt in die Innenpolitikredaktion der "TT"

Wien – Wolfgang Sablatnig, der seit 2016 als Pressesprecher des österreichischen Verfassungsgerichtshof (VfGH) tätig war, kehrt mit November zur "Tiroler Tageszeitung" zurück. Der gebürtige Oberösterreicher wird im Innenpolitikressort der Zeitung arbeiten. Für ihn sei es eine Rückkehr zu seinen beruflichen Wurzeln. Während seiner Zeit beim Verfassungsgerichthof habe ihn der Journalismus nie losgelassen, teilte Sablatnig in einer Aussendung mit.

Sablatnig begann seine journalistische Laufbahn in der Redaktion der APA und war von 2008 bis 2016 in der Wiener Redaktion der "Tiroler Tageszeitung" tätig. Bis zu seinem Wechsel zum VfGH war der 48-Jährige Vorsitzender der Vereinigung der Parlamentsredakteure. Im Juni wurde er in den Vorstand des Presseclub Concordia gewählt. (red, 5.9.2018)