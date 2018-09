So actionreich sieht der Battle-Royale-Modus bei "Battlefield 5" aus

Neues Video stellt Kampf ums Überleben vor – 64 Spieler in sechszehn Vierer-Teams

DICE hat einen ersten Einblick zum Battle-Royale-Modus beim anstehenden Shooter Battlefield 5 gewährt. Konkret zeigt ein neuveröffentlichter Trailer, wie der Hersteller Battle Royale "neu interpretiert" hat. Der Modus heißt Firestorm und bringt insgesamt 64 Spieler in sechzehn Teams aus vier Teilnehmern auf die "bisher größte Karte" in der Geschichte von Battlefield.

battlefield Neues Video zu Battlefield 5.

Feuer begrenzt Spielraum

Sie müssen zusammenarbeiten, um als die letzte Mannschaft aus der Schlacht zu gehen. Dabei werden die Spieler in eine "Sandbox mit zerstörbaren Gebäuden, Waffen und Fahrzeugen" geworfen. Wie auch bei Fortnite und PUBG wird das Spielareal sukzessive verkleinert. Ein riesiges Feuer lässt Spieler dadurch gezwungenermaßen aufeinandertreffen.

Schlacht in Griechenland

In dem Video zu Firestorm hat DICE auch weitere Details zu der Singleplayer-Kampagne öffentlich gemacht. Vier kürzere Kampagnen lassen sich spielen, eine weitere soll nach dem Launch des Games im November hinzukommen. Ferner wurde auch auf Tides of War eingegangen, jenem Service, der immer wieder neue Inhalte bei dem Shooter mit sich bringt. Start der Feldzüge ist in Frankreich, 2019 soll ein neues Kapitel in Griechenland hinzukommen.

battlefield Gamescom-Trailer zu Battlefield 5.

Release kürzlich verschoben

Battlefield 5 wurde kürzlich verschoben. Das Game hätte eigentlich bereits im Oktober erscheinen sollen. Nach Feedback der Spieler hat sich Publisher EA aber letztlich dazu bewogen, die Veröffentlichung zu verschieben. Battlefield 5 ist der mittlerweile zwölfte Ableger der populären Shooter-Serie. Nach dem Ersten Weltkrieg spielt der neueste Teil im Zweiten Weltkrieg. (red, 05.09.2018)