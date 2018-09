Köstinger will "schleunigst" Statement von FPÖ-Wehrsprecher

Die Landwirtschaftsministerin verweist auf eine laufende "Diskussion" zu den Überlegungen des Abgeordneten, Land in Nordafrika zu besetzen

Wien – Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) fordert vom Wehrsprecher der FPÖ "schleunigst" eine Stellungnahme. Der Abgeordnete Reinhard Bösch hatte in einem Interview mit der "Neuen Vorarlberger Tageszeitung" in den Raum gestellt, Europa könne militärisch Raum in Nordafrika einnehmen, um dort Flüchtlingszentren einzurichten.

Für Köstinger hat sich die Lage noch einmal geändert, seit die Zeitung einen Mitschnitt des Gesprächs veröffentlicht hat – zunächst hatte Bösch bestritten, die Aussagen getätigt zu haben. Es finde derzeit eine "Diskussion" über die nun veröffentlichte Aufnahme statt, sagte Köstinger am Mittwoch vor dem Ministerrat. In welche Richtung diese Diskussion konkret geht, führte sie nicht näher aus. Jedenfalls sei eine Stellungnahme Böschs dringend notwendig. (sefe, 5.9.2018)