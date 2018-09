So teuer ist es, alle Fahrzeuge in "GTA Online" zu kaufen

Spieler, die alles haben wollen, brauchen viel Zeit oder viel Geld

In GTA 5s Multiplayer-Modus GTA Online kann man sich mit Missionen verdientem Spielgeld von der Designerjacke bis zum Penthouse alles kaufen, was das eitle Spielerherz begehrt. Wer nicht so viel Zeit hat, kann alternativ auch in die Geldtasche greifen und Spielgeld direkt erwerben.

Ein Streamer namens Broughy, der sich auf GTA-Videos und Rennspiele fokussiert, hat nun ausgerechnet, wie viel es kosten würde, sämtliche Vehikel in GTA Online zu erwerben. Laut den Berechnungen müsse man dafür satte 363.457.689 GTA-Dollar hinblättern. Würde man diese Summe auf dem günstigsten Weg über Gutscheinkarten (Shark Cards) mit Echtgeld erwerben, beliefen sich die Kosten auf 4.540 US-Dollar – umgerechnet rund 3.930 Euro.

Milliardengeschäft

Für Spieler mit viel Geld und wenig Zeit gibt es abseits von Autos und Motorrädern gewiss noch zahlreiche weitere käufliche Statussymbole, die hier nicht eingerechnet wurden. Für Hersteller Rockstar sind diese In-Game-Verkäufe ein riesiges Geschäft: Bereits 2016 wurden mehr 500 Millionen Dollar damit umgesetzt. Und GTA Online sorgt weiterhin für reißende Absatzzahlen des Hauptspiels GTA 5, dass bereits an der 100-Millionen-Dollar-Marke kratzt. Damit spielte der Blockbuster mehr als sechs Milliarden Dollar ein. (zw, 5.9.2018)