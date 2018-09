Bug sorgte für Chaos bei 1,5-Millionen-Dollar-"Fortnite"-Turnier

Epic Games reagierte aber schnell auf peinlichen Fehler

Ein Bug hat bei einem Fortnite: Battle-Royale-Turnier für ordentliches Chaos gesorgt. Bei dem Event wurde um 1,5 Millionen Dollar Preisgeld gespielt, was die Situation zusätzlich verschärfte. Konkret trat in einem der letzten Kreise ein Anti-Gravitationsfeld auf, was die Spieler wild durch die Luft wirbeln ließ. Dadurch geriet das Können der Teilnehmer in den Hintergrund und der Glücksfaktor in den Vordergrund – bei einem E-Sports-Event nicht ganz förderlich.

Ein Anti-Gravitationsfeld ließ Spieler wild umherfliegen

Epic Games reagierte sehr schnell

Epic Games bestätigte, dass es sich dabei um einen Bug handelt. Als Konsequenz deaktivierte der Hersteller die Anti-Gravitationsfelder, die zufällig auftreten. Zudem wurde dann auch noch ein weiteres Match gespielt, um Fairness zu wahren. "Morgausse" konnte letztlich den ersten Platz für sich sichern, ihm kamen 225.000 Dollar Preisgeld zugute. "Ghost Bizzle" und "Liquid Poach" holten den zweiten beziehungsweise dritten Platz. Sie erhielten 180.000 beziehungsweise 135.000 Dollar. (red, 05.09.2018)