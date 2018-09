Pekerman tritt als Teamchef Kolumbiens ab

Laut Verbandspräsident Jesurun eine "persönliche Entscheidung" des Teamchefs

Bogota – Der Argentinier Jose Pekerman ist nicht mehr Trainer der kolumbianischen Fußball-Nationalmannschaft. Wie der nationale Verband FCF am Dienstag mitteilte, hat der 69-Jährige seinen Ende August ausgelaufenen Vertrag nicht verlängert. "Es war eine persönliche Entscheidung", sagte Verbandspräsident Ramon Jesurun.

"Es schmerzt uns sehr, diesen Mann zu verlieren. Wir danken ihm und seinem Team dafür, was er für den kolumbianischen Fußball getan hat." Jesurun lobte Pekermans "höchst erfolgreiche" Zeit als Nationaltrainer, Medienberichte über Ausfälle von Gehaltszahlungen wies er zurück. Pekerman war seit 2012 im Amt und führte Kolumbien zu zwei WM-Teilnahmen.

Sein Team war bei der WM 2018 in Russland im Achtelfinale im Elfmeterschießen an England gescheitert. Vor vier Jahren in Brasilien hatten die Cafeteros erstmals das Viertelfinale erreicht, wo die Pekerman-Elf vom Gastgeber gestoppt wurde.

Als mögliche Nachfolger werden der frühere niederländische Nationaltrainer Guus Hiddink, Kroatiens-Erfolgscoach Zlatko Dalic oder der iranische Nationaltrainer Carlos Queiroz aus Portugal gehandelt. Der bisherige Trainer der U20-Auswahl soll das Team in die Freundschaftsspiele am 7. September gegen Venezuela und am 11. September gegen Argentinien führen. (sid, APA, 5.9.2018)