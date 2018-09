US-Open-Viertelfinale: Thiem scheitert im Tiebreak des fünften Satzes an Nadal

Nach 6:0-Auftaktsatz musste der Niederösterreicher in New York über die volle Länge gehen und sich schließlich im Tie-Break des letzten Satzes geschlagen geben

New York / Wien – Dominik Thiem scheiterte in der Nacht auf Mittwoch im Viertelfinale der US Open nach zähem Ringen am topgesetzten Spanier Rafael Nadal.

Thiem überließ dem Weltranglistenersten im ersten Satz kein Game, verlor aber die Durchgänge zwei und drei mit 4:6 und 5:7. Der 25-Jährige, vor Turnierbeginn auf Rang neun der ATP-Rangliste, rettete sich im vierten Satz über das Tiebreak (4) in den entscheidenden fünften Satz, der ebenfalls ins Tiebreak ging: Nadal entschied es mit 7:5 für sich. Die Matchuhr hatte zu diesem Zeitpunkt bis 4:50 Stunden gezählt.

Thiem scheiterte nur knapp am ersten Halbfinaleinzug eines Österreichers beim Grand-Slam-Turnier im New Yorker Park Flushing Meadows. Das Aufeinandertreffen mit Nadal war die elfte Begegnung der beiden; drei der zehn bisherigen Matches, die alle auf Sand stattgefunden hatten, konnte Thiem gewinnen.

foto: imago/john angelillo Dominik Thiem scheiterte knapp.

Im Halbfinale wird Nadal auf den an Nummer drei gesetzten Argentinier Juan Martín del Potro treffen. (red, 5.9.2018)