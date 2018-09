Syrien meldet Abschuss israelischer Raketen bei Hama

100 Kilometer südlich von Idlib

Damaskus – Die syrische Luftabwehr hat nach amtlichen Angaben mehrere Raketen abgefangen, die von israelischen Kampfflugzeugen abgefeuert wurden. Der Vorfall habe sich im Gebiet von Wadi al-Ujun nahe der Stadt Hama ereignet, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Sana am Dienstag. Zuvor hatten das Staatsfernsehen und die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte Explosionen in dem Gebiet gemeldet. In dem TV-Bericht war von einer nicht näher bezeichneten "Aggression" die Rede. Eine Sprecherin der israelischen Armee wollte sich zu den Berichten nicht äußern.

Hama liegt rund 100 Kilometer südlich von Idlib, dem nach sieben Jahren Bürgerkrieg letzten großen Rückzugsort der Rebellen. In den vergangenen Jahren wurden Hunderttausende Rebellen und Extremisten nach ihrer militärischen Niederlage aus anderen Rebellengebieten Syriens in die Provinz Idlib gebracht. Nach Angaben aus regierungsnahen Kreisen in Damaskus wird derzeit ein Angriff auf Idlib vorbereitet. (Reuters, 4.9.2018)