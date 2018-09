Österreich machte neuen Vorschlag für EU-Internet-Steuer

Weniger weitgehend als Vorschlag der EU-Kommission – Einigung bis Jahresende denkbar

Die EU-Finanzminister nehmen einen neuen Anlauf, um bei Facebook, Google und Co. mehr Steuern einzutreiben. Die von der EU-Kommission geplante neue Abgabe für Internet-Riesen soll weniger weitgehend ausfallen als geplant, hieß es am Dienstag in einem Reuters vorliegenden Papier der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft.

Ferner sollen demnach die Umsätze aus dem Verkauf von Daten von Internet-Nutzern nicht ins Visier genommen werden. Einige Mitgliedsstaaten hätten Bedenken gegen solch ein Vorgehen angemeldet. Falls der Vorschlag angenommen werde, könnte es bis Jahresende eine Einigung bei dem Thema geben. Die EU-Finanzminister werden das Für und Wider der Internet-Steuer auf ihrem informellen Treffen am Freitag und Samstag in Wien diskutieren.

Google und Co. mit deutlich niedrigerer Abgabenquote

Die EU-Kommission schlug im März vor, bei Online-Firmen den Umsatz aus bestimmten Geschäften zu besteuern. Vorgesehen ist ein Satz von drei Prozent. Dies würde den EU-Staaten zusätzliche Steuereinnahmen von jährlich fünf Milliarden Euro bringen. Die Brüsseler Behörde will damit der Praxis von Apple und Co. einen Riegel vorschieben, in Europa mit Geräten und Software-Diensten Milliarden umzusetzen, die Gewinne daraus hier aber kaum zu versteuern. Bei weltweiten Online-Konzernen gibt es im Gegensatz etwa zu Autobauern oft keinen festen Ableger in den EU-Ländern, den man besteuern könnte. Die Abgabenquote von Internet-Unternehmen liegt mit zehn Prozent im Schnitt nur halb so hoch wie die herkömmlicher Firmen.

Auf europäischer Ebene gehen die Ansichten auseinander. Während Frankreich und andere sich im April auf einem Treffen der Ressortchefs für eine schnelle Schließung der Steuerschlupflöcher starkmachten, zögerte der deutsche Finanzminister Olaf Scholz. Ohne schnelle Lösung droht aber ein Wildwuchs von einzelstaatlichen Lösungen. Elf EU-Länder seien bereits mit eigenen Steuern vorgeprescht, hieß in dem österreichischen Papier.

Die 28 EU-Mitgliedsstaaten müssen den Vorschlägen der Kommission zustimmen. Bei Steuerfragen ist Einstimmigkeit nötig. Auch das Parlament muss grünes Licht geben. (APA, 04.09.2018)