"The Witcher"-Serie: Henry Cavill spielt Geralt von Riva

Netflix bestätigt Auswahl des Hauptdarstellers, die erste Staffel soll fast fertig geschrieben sein

Mit der Ankündigung einer Serienadaption der zum erfolgreichen Videospiel gewordenen Fantasy-Buchreihe The Witcher erfüllt Netflix die Wünsche vieler Fans. Lange wurde darum gerätselt, wer die Hauptfigur, den Hexer Geralt von Riva, verkörpern soll.

"Superman" wird Hexer

Nun ist man fündig geworden. Wie schon die Gerüchteküche seit einer Weile vermeldet schlüpft Henry Cavill in die Rolle des grauhaarigen Monsterjägers mit übermenschlichen Fähigkeiten – was Netflix nun auch offiziell bekannt gegeben hat. Der 1983 geborene Brite hatte schon vor seiner Nominierung Interesse an der Rolle bekannt gegeben.

the witcher Ein Trailer zu "The Witcher 3" stellt Geralt von Riva (Geralt of Rivia) vor.

Zu größerer Bekanntheit kam Cavill erstmals 2013, als er in Man of Steel in die Haut des DC-Helden "Superman" schlüpfte. Diesen verkörperte er auch in weiteren Verfilmungen aus diesem Comic-Universum, zuletzt 2017 in Justice League. Heuer war er auch schon in Mission Impossible: Fallout zu sehen.

Skript soll praktisch fertig sein

Die Witcher-Serie auf Netflix wird in der ersten Staffel acht Episoden bieten. Jüngsten Berichten zufolge sind die Drehbücher entweder bereits finalisiert oder kurz vor der Fertigstellung. Die Produktion der Serie erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Autor der Buchreihe, Andrzej Sapkowski.

Weitere tragende Rollen wurden offiziell noch nicht besetzt. Es ist noch nicht bekannt, wer etwa Geralts Ziehtochter Ciri oder seine Geliebte, Yennefer, spielt. Auf das Debüt der Serie dürften Fans aber noch eine Weile warten müssen. Als Antwort auf eine entsprechende Frage schätzte die für das Skript mitverantwortliche Autorin Lauren Hissrich, dass es wohl 2020 soweit sein werde. (gpi, 04.09.2018)