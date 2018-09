Nichts mehr so, wie es einmal war: "Alles Isy" über die Vergewaltigung einer Jugendlichen

foto: rbb/ard

Sexuelle Gewalt unter Jugendlichen ist ein Thema, über das noch immer oft geschwiegen wird, meist aus Scham. Mit "Alles Isy" – ARD zeigt den Film am Mittwoch um 20.15 Uhr – gelingt den Machern Mark Monheim und Max Eipp eine wichtige und sensible Auseinandersetzung mit einer Problematik, über die auch in der Öffentlichkeit nach wie vor zu wenig geredet wird.