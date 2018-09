Londoner Victoria and Albert Museum zeigt Ausstellung zu Games

Bis 24. Februar – unter anderem Xbox Adaptive Controller zu sehen

Videospiele stehen im Zentrum einer Ausstellung im Victoria and Albert Museum in London. Gezeigt wird dort unter anderem ein Xbox Adaptive Controller. Microsoft will mit diesem Gerät Menschen mit eingeschränkter Mobilität das Spielen erleichtern.

"Teil der gelebten Realität"

"Videospiele sind heutzutage Teil unserer gelebten Realität", sagte am Dienstag die Hauptkuratorin für Design und Digitales im Museum, Corinna Gardner.

Besucher können die Ausstellung bis zum 24. Februar sehen. Das Museum in der britischen Hauptstadt beherbergt eine riesige Sammlung von Kunstgewerbe und Design und wird jährlich von mehreren Millionen Menschen besucht. (APA, 04.09.2018)