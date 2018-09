FAQ Bregenzerwald: Wochenende voller Fragen, Musik und Kulinarik

Die dritte Ausgabe der Festivalkombi liefert Gesprächsstoff für den Rest des Jahres

Festival, Diskussionsforum, Kulinarium, Tourismuswerbung – das FAQ Bregenzerwald ist alles in einem. "Ein Forum mit Festivalcharakter und kulinarischem Anspruch" nennen es die Leute von friendship.is, der Wiener Agentur, die für den Bregenzerwald das neue Veranstaltungsformat erfunden hat.

Das FAQ-Team stellt jeden der drei Festivaltage unter ein bestimmtes Fragenmotto. Expertinnen und Experten, berühmte, weniger bekannte, erfolgreiche und solche, die auch ab und an scheitern, versuchen Antworten. "Müssen wir reden?", die erste Tagesfrage, will nicht die Veranstaltung relativieren, sondern macht das Miteinander, das Mitreden zum Thema. In einer Zeit, "in der es gewisse Strömungen und Stimmungen gibt, die nicht unbedingt das Positive in den Mittelpunkt stellen", will das FAQ-Team rund um Martin Fetz und Matthias Felsner dagegenhalten.

Ideen zum Nachdenken

Mit Menschen, die mit neuen Ideen zum Nachdenken und Nachmachen anregen sollen. Junge Unternehmerinnen wie Agnes Aistleitner, die auf die Flüchtlingskrise mit der Gründung einer Textilfabrik in Jordanien reagierte, oder die Bregenzerwälder Ausnahmeköchin Milena Broger geben Einblick in ihr Denken und Schaffen. Erfahrene Männer des Wortes und des Tuns wie Michael Köhlmeier oder Asfa-Wossen Asserate machen das FAQ auch zur Begegnung der Generationen.

Über 40 Frauen und Männer aus Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft werden sich bei der dritten Ausgabe des FAQ mit vermeintlich einfachen Fragen beschäftigen. Die zweite Tagesfrage "Alles gut?" mag banal klingen, gehen wird es aber um Sorgen und Ängste, die unsere Gesellschaft beschäftigen. Um Globalisierung, Klimawandel, Migration und die Frage, wer von Angstmacherei profitiert.

Werte und Freiheiten

Am letzten Tag, dem Sonntag, geht's um eine der Lieblingsfragen von Herrn und Frau Vorarlberger und anderer ghöriger Gesellschaften: "Gehört sich das?" Dabei wird es um Werthaltungen, Überzeugungen und den Widerstand, den diese generieren, gehen. Der Frage "Wofür stehst du?" stellen sich die DJane Annie O., die früher Investmentbankerin war, und die früheren Politikstars Heide Schmidt und Kaspanaze Simma. "Nicht lustig?" lautet die letzte Frage an diesem FAQ-Wochenende. Es geht um die Freiheiten der Kunst(schaffenden) und Tabus. Maria Hofstätter, Gerald Matt, Robert Pfaller und Markus Hanzer werden darüber reden.

Weil das FAQ ja nicht nur Forum, sondern Festival ist, wurde ein feines Musikprogramm zusammengestellt. Mit dabei: Schmieds Puls, Lùisa, Paul Plut, Grandbrothers, Mynth. Es kochen: Milena Broger, Felix Schellhorn, Lukas Mraz, Philipp Rachinger und Jakob Dietrich.

Locations sind aufgelassene Werkstätten, Gasthäuser und aktive Firmenräume, Kirchen und Seilbahnstationen, das Wälderbähnle und der Werkraum. Homebase ist das Gasthaus Jöslar in Andelsbuch. (Jutta Berger, 5.9.2018)