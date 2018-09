Macron ernennt nach Rücktritten neue Minister

François de Rugy übernimmt das Amt des Umweltministers, Sportministerin Laura Flessel trat überraschend zurück

Paris – Inmitten schlechter Umfragewerte bildet Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nach Minister-Rücktritten sein Kabinett um. Zum neuen Umweltminister ernannte der Staatschef am Dienstag den früheren Grünen-Abgeordneten François de Rugy. Politische Beobachter werten die Besetzung als Versuch des Präsidenten, das auch für Energiefragen zuständige Ressort einem erfahrenen Karriere-Politiker anzuvertrauen. Macron war vom Rücktritt seines populären Umweltministers Nicolas Hulot kalt erwischt worden. Der hatte in einer Live-Sendung im Rundfunk seinen Austritt aus dem Kabinett bekanntgegeben und dies mit Kritik an der Umweltschutzpolitik des Präsidenten verbunden.

Eine weitere Kabinettsumbildung wurde im Sportressort nötig, nachdem die frühere Fechterin Laura Flessel ihren Rücktritt aus persönlichen Gründen bekanntgegeben hatte. Nachfolgerin wird die frühere Olympia-Schwimmerin Roxana Maracineanu.

Eine Woge der Popularität hatte Macron im Mai 2017 ins Amt getragen. Mittlerweile kämpft der Präsident jedoch an mehreren Fronten mit Problemen: Eine Affäre um einen prügelnden Leibwächter sorgten für Kratzer an seinem Image. Zudem hat sich der Wirtschaftsaufschwung abgeschwächt, und die Arbeitslosenquote sank zuletzt nicht mehr weiter. Laut einer Umfrage von Ifop-Fiducial sind nur noch 31 Prozent der befragten Franzosen mit Macrons Amtsführung zufrieden. Dabei zieht sich die Unzufriedenheit durch alle Altersschichten – unabhängig von der politischen Ausrichtung. Damit ist Macron sogar unbeliebter, als es sein unpopulärer Vorgänger François Hollande nach gleicher Zeit im Amt war. Der Sozialist Hollande verzichtete schließlich angesichts seiner schlechten Umfragewerte als erster Präsident seit Gründung der Fünften Republik 1958 auf eine Kandidatur für eine zweite Amtszeit. (Reuters, 4.9.2018)