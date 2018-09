Guatemalas Präsident wirft Korruptionsermittler aus dem Land

Militärfahrzeuge sind vor den Büros der ausländischen Juristen positioniert. Dem Staatschef wird illegale Wahlkampffinanzierung vorgeworfen

Der ehemalige Fernsehkomiker Jimmy Morales verdankt der von den Vereinten Nationen finanzierten Internationalen Kommission gegen Straflosigkeit (CICIG), dass er seit 2015 Guatemalas Präsident ist. Die ausländischen Juristen, die die Justiz des mittelamerikanischen Landes bei Ermittlungen gegen bestechliche Politiker unterstützen, hatten herausgefunden, dass Amtsvorgänger Otto Pérez Molina Millionen Dollar unterschlagen hatte, indem Einfuhrabgaben für Güter nicht an das Finanzministerium, sondern an ihn und Vizepräsidentin Roxana Baldetti gingen. Pérez Molina sitzt seither in Untersuchungshaft und wartet aus seinen Prozess.

Mit dem Slogan "Weder korrupt noch ein Dieb" gewann Morales die Wahlen. Doch bald schon begannen sich die CIGIG-Ermittler auch mit der Finanzierung seiner Kampagne zu beschäftigen. Im August 2017 erklärte der Präsident den kolumbianischen CICIG-Vorsitzenden Iván Velásquez zur Persona non grata, das Höchstgericht hob seine Entscheidung aber bald danach auf.

General festgenommen

Als die Ermittler vor einer Woche die Festnahme von General Erick Melgar Padillas, des Bruders eines Beraters des Präsidenten, anordneten, entschloss sich Morales, die Zusammenarbeit mit der CICIG endgültig zu beenden. Am Freitag fuhren mehrere mit Maschinengewehren ausgerüstete Militärfahrzeuge vor dem CICIG-Büro auf, gleichzeitig wendete sich der Präsident in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung.

gobierno de guatemala Die Ansprache des Präsidenten. Deutsche Untertitel gibt es, wenn man auf das Symbol rechts unten klickt.

Er warf den ausländischen Ermittlern vor, "juristischen Terror" im Land zu säen, indem sie "unsere Gesetze verletzen und Menschen und Institutionen dazu verleiten, Akte der Korruption und der Straflosigkeit zu begehen", und beschuldigte sie der "selektiven Strafverfolgung aufgrund ihrer ideologischen Voreingenommenheit".

Die Visa der meisten CICIG-Mitarbeiter sind Ende August abgelaufen. Wie lange sie noch im Land bleiben können, ist unklar: laut Morales' Erklärung hat die Kommission bis September 2019 Zeit, ihre technischen Kapazitäten den guatemaltekischen Institutionen zu übergeben.

Die Botschaft der USA, die für die Hälfte des CICIG-Budgets aufkommen, erklärte in einer ersten Stellungnahme, die Kommission sei "ein wichtiger Partner im Kampf gegen Straflosigkeit". Eine ausdrückliche Verurteilung der Entscheidung von Präsident Morales vermied man. Der Guatemalteke ist einer der wenigen Unterstützer Präsident Donald Trumps in Lateinamerika, das Land hat sogar nach US-Vorbild seine Botschaft in Israel nach Jerusalem verlegt. (Bert Eder, 5.9.2019)